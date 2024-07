João Félix regressou esta sexta-feira às instalações do Atlético de Madrid, mas trabalhou à parte dos restantes colegas, com um preparador físico.

Já durante a tarde, os «colchoneros» informaram que o internacional português foi reintegrado no plantel na segunda sessão do dia. O avançado surge mesmo abraçado a Azpilicueta numa das imagens partilhadas nas redes sociais do clube.

Félix tem contrato até 2029 com o Atlético, mas não deve contar para Diego Simeone e a saída neste mercado é o cenário mais provável, com Aston Villa, Barcelona e Benfica a perfilarem-se como principais candidatos a receberem o jogador.

Na última época, o avançado de 24 anos esteve cedido ao Barça: marcou 10 golos em 44 jogos.