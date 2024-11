Na antevisão ao encontro frente ao Leicester, o treinador do Chelsea, Enzo Maresca, foi perguntado sobre as exibições dos jogadores nas seleções e deixou rasgados elogios a João Félix. O técnico admitiu que não lhe surpreende a performance de Félix frente à Croácia e admitiu que gostava de ver o português atuar em conjunto com Cole Palmer, algo que não tem acontecido.

«Este é um objetivo para o futuro, ver Palmer e Félix jogar juntos. O João foi fantástico na pausa internacional, mas o João está a ser fantástico connosco desde o primeiro dia aqui. Só precisamos de encontrar o balanço perfeito entre eles», disse o técnico dos «blues».

De recordar que o Chelsea de João Félix, Pedro Neto e Renato Veiga entra em ação no próximo sábado às 12h30, frente ao Leicester.