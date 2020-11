Álvaro Morata fez dupla de ataque no Atlético de Madrid com João Félix por várias vezes na temporada passada. O internacional espanhol confessou que o jovem português mostrou todo o talento logo nos primeiros treinos.



«Estava à espera do seu desempenho. Bastaram dois treinos para perceber que o João Félix é muito bom. No ano passado tive algumas conversas com ele e estou contente por estar bem. O limite só pode ser colocado por ele próprio», disse Morata em entrevista no programa «El Partidazo» da rádio COPE e da rádio MARCA.



Agora na Juventus, o avançado espanhol diz manter «uma relação muito boa» com Cristiano Ronaldo e, apesar de admitir ser adepto do Atlético de Madrid, deixou no ar um desejo curioso sobre o futuro.



«Gostava que a última camisola que vestisse fosse a do Getafe. Tenho uma relação muito boa com o presidente e com as pessoas de lá. Acho que graças a eles sou o jogador que sou», revelou o avançado de 28 anos, que passou uma temporada no emblema espanhol, ainda nos escalões de formação.