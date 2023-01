João Félix foi titular no Chelsea um dia depois de ser oficializado como reforço de inverno, mas a estreia, no reduto do Fulham, não correu da melhor forma. O internacional português até deixou boas indicações durante o período em que esteve em campo, porém, acabou por ser expulso aos 58 minutos, após uma entrada dura sobre Tete.

No final da partida em Craven Cottage, que terminou com triunfo dos comandados de Marco Silva (2-1), o treinador do Chelsea saiu em defesa de Félix.

«Foi um desarme para frente, não teve maldade, mas entendo porque foi vermelho. É mais um golpe que sofremos neste momento. Ele esteve muito bem, deu para ver a qualidade dele no jogo e por isso é duplamente dececionante para nós», afirmou o Graham Potter à BT Sport.