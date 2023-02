João Félix mereceu elogios de Graham Potter na véspera do dérbi londrino entre o Chelsea e o West Ham. O treinador inglês congratulou-se pelo regresso do internacional português às opções dos «blues» depois de ter cumprido três jogos de suspensão.



«É ótimo. Todos viram o impato que ele teve em 60 minutos antes do vermelho. Percebemos a sua qualidade todos os dias. Ele é um jogador que pode fazer a diferença para nós. Os sinais são mesmo positivos», referiu, citado pela BBC.



Potter admitiu ainda que Fofana, Zakaria, Sterling e Kovacic não estão disponíveis para o dérbi contra os «hammers».



Félix, de 23 anos, chegou a Londres em janeiro último por empréstimo do Atlético de Madrid.