João Félix esteve em destaque na partida frente ao Leipzig, que acabou por ditar a eliminação do Atlético de Madrid da Liga dos Campeões. O português entrou aos 59 minutos e dez minutos depois combinou com Diego Costa, conquistou uma grande penalidade e converteu-a.



Certamente atento à partida, o ex-Benfica Salvio deixou elogios ao português nas redes sociais. «João Félix que jogador! Mudou toda a partida com a sua entrada. Muita qualidade», escreveu.



Recorde-se que Eduardo Salvio, atualmente no Boca Juniors, representou o Atlético de Madrid em duas temporadas (2009/10 e 2011/12).

Que jugador @joaofelix70 !!! Cambio todo el partido desde su entrada. Mucha calidad 👏🏻👏🏻 #RBLAtleti @ChampionsLeague — Eduardo Toto Salvio (@totosalvio8) August 13, 2020