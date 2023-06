O treinador do Atlético de Madrid, Diego Simeone, garante que vai receber João Félix na equipa, caso o Chelsea não avance para a contratação em definitivo do internacional português, como revelou o presidente dos colchoneros Enrique Cerezo.

«É jogador do Atlético de Madrid. Se não tem lugar no Chelsea, como o [Mauricio] Pochettino aparentemente disse, terá de voltar ao Atlético de Madrid, terá de voltar a trabalhar connosco e, obviamente, nós vamos estar dispostos a dar-lhe o melhor para que possa melhorar naquilo que acharmos importante», assegurou, em entrevista ao El Partidazo de Cope.

O técnico argentino deixou ainda vários elogios a Félix. «Tem umas condições enormes, cabeceia bem, remata bem de pé direito e de pé esquerdo, tem habilidade, é um jogador técnico, tem visão de jogo, é inteligente e vai ser o que ele quiser ser.»

Simeone considerou ainda que, caso chegue uma proposta pelo avançado luso, «há que ver se economicamente é preferível para o clube», mas sublinhou que pode trabalhar com o jogador.

«Eu sou compatível com todo o mundo, desde que possamos ganhar. Não tenho nenhum problema com ninguém. Tenho a cabeça aberta para me entregar àqueles que se entregarem», destacou.

Durante o período em que esteve cedido ao Chelsea, Félix realizou 20 jogos e marcou quatro golos.