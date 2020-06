Depois de ter bisado em casa do Osasuna, João Félix ficou em branco na receção do Atlético de Madrid ao Valladolid. Ainda assim, o internacional português voltou a ser o tema da conferência de imprensa de Simeone antes da partida ante o Levante.



O técnico argentino deixou elogios ao jovem de 20 anos, considerando que este tem «visão de jogo, um contra um, capacidade de remate».



«Félix é um jogador diferente como vocês sempre defenderam. Temos visto nos treinos e nos jogos e certamente quando crescer na ocupação de espaços, vai estar mais tempo em lugares determinantes para que a equipa continue a evoluir. Tem visão de jogo, capacidade de remate e de um contra um, todas as condições para poder assistir ou mudar o jogo. Não tenho dúvidas de que se ocupar espaços mais importantes para desenvolver o seu crescimento, crescerá ainda mais como futebolista», referiu, citado pelo AS.



«El Cholo» está a um triunfo de igualar Aragonés como o treinador com mais triunfos pelos colchoneros na primeira divisão. No entanto, Simeone desvalorizou esse facto.



«Não sabia. Já disse várias vezes, não paro no caminho que estamos a percorrer. Não é momento para olhar-me ao espelho, mas de trabalhar, ganhar, chegar ao objetivo e preparar-me da melhor maneira para a Champions», disse.



Por último, Simeone elogiou a introdução de cinco substituições na retoma da Liga espanhola após a interrupção devido à pandemia de Covid-19.



«Dá-me maiores possibilidades durante o jogo e beneficia os jogadores. As pessoas que desfrutam do jogo necessitam de ver mais opções. Há jogadores que com três alterações acabam por não entrar e com esta opção estamos a descobrir algo novo. Vamos perceber se é conveniente ou não, mas acho que o espetáculo beneficia se há gente mais fresca», concluiu.



O Atleti joga no estádio Cidade de Valência ante o Levante, esta terça-feira, às 18h30.