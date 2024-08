Ainda não é certo que João Félix continue no Atlético de Madrid em 2024/25, mas o internacional português seguiu viagem com os «colchoneros» para Hong Kong, já depois de ter marcado no primeiro jogo de preparação que fez com a equipa.

Diego Simeone abordou o regresso de Félix à equipa e explicou os planos que tem para o jovem avançado português.

«Fez um bom jogo nos 45 minutos que jogou [contra o Getafe]. É jogador do Atlético de Madrid e, enquanto cá estiver, será valorizado em consequência da forma como trabalhar, como fazemos com todos», disse o treinador argentino, esta segunda-feira.

Recorde-se que Félix esteve emprestado ao Barcelona na última temporada e até marcou no jogo diante do Atlético. O jogador de 24 anos tem sido colocado na rota do Aston Villa e também do Benfica, embora Rui Costa reconheça que os valores exigidos pelo At. Madrid são impossíveis de atingir na realidade dos encarnados.