Com cinco golos nos últimos cinco jogos, João Félix é uma das armas do Atlético de Madrid para tentar eliminar o Manchester United na Liga dos Campeões, esta terça-feira.

O técnico dos colchoneros Diego Simeone destacou a alegria do português, mas vincou que o foco está no plano coletivo.

«João Félix cumpre com o que a equipa precisa, temos uma forma de trabalhar com os atacantes. Ele está muito bem, está feliz, entusiasmado e é muito importante ao nível individual para depois isso passar para o coletivo», disse o treinador na conferência de antevisão do encontro.

O embate da segunda mão dos oitavos de final da Champions, em Old Trafford, tem pontapé de saída às 20h00.