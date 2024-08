João Félix voltou a ser titular pelo Atlético de Madrid, desta feita no encontro de preparação diante do Kitchee, de Hong Kong, que os «colchoneros» venceram por 6-1.

O internacional português contribuiu com uma assistência durante os 45 minutos que esteve em campo e, após a partida, Diego Simeone foi mais uma vez questionado sobre o seu papel.

«O João está no plantel nas mesmas condições dos seus companheiros, enquanto cá estiver iremos valorizá-lo pelo seu trabalho, esforço, talento, rendimento e pelo que pode dar na sua competição com os seus companheiros. Pensamos no clube e consequentemente na equipa e assim será enquanto ele estiver connosco», disse o treinador do At. Madrid, citado pelo AS.

Félix, que esteve emprestado ao Barcelona na última temporada, ainda não tem definido o clube onde vai jogar em 2024/25.