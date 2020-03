Diego Simeone comentou a exibição de João Félix após o empate (2-2) do Atlético de Madrid frente ao Sevilha, da 27.ª jornada da Liga Espanhola, e revelou que o jovem avançado português ainda não está nas melhores condições físicas.

«O João tinha alguma pressão no gémeo, tinha cãibras, mas não ia explicar isso aos adeptos [que o assobiavam]. Foi o médico que me informou. Mas ele fez um bom jogo, com regularidade e continuidade. Mas, claro, as pessoas ficam contentes quando ele marca», afirmou o técnico dos colchoneros, salientando o golo apontado por Félix.