«Sabemos o que se passa, mas prefiro não falar sobre isso.»

Esta declaração de João Félix numa entrevista ao The Athletic, a propósito da época difícil do Atlético Madrid, centrou atenções na conferência de Diego Simeone ao próximo jogo dos colchoneros.

«Sobre o que o João disse, quando vocês [jornalistas] tiverem a possibilidade de lhe perguntarem sobre o que ele quis dizer, façam-no. Se ele vê e tem claro qual é o problema, era bom sabê-lo», começou por responder o treinador do Atlético após ser confrontado com a referida afirmação de Félix.

Já antes disso, 'El Cholo' foi questionado sobre se estava desiludido com os desempenhos de Félix em campo, tendo respondido telegraficamente com um «não».

Mais à frente, um outro jornalista tentou aprofundar o tema relativamente às declarações de Félix. Afinal, como era possível que um jogador deixasse no ar, num momento tão delicado, insinuações que podiam ser mal-interpretadas? Aqui, Simeone jogou mais à defesa, mas voltou a terminar da mesma forma. «Ele procurou sair da pergunta ao dizer que já todos sabíamos qual era o problema. Não quis falar mais sobre o tema para não alimentar a polémica. Mas há que perguntar a ele...», reiterou.

Diego Simeone foi ainda confrontado com outra polémica, esta a respeito do 'El Clásico' no passado fim de semana com o Barcelona. Daniel Wass, jogador que em tempos pertenceu aos quadros do Benfica, lesionou-se com relativa gravidade na estreia pelos colchoneros, mas o técnico argentino pediu-lhe para regressar ao relvado, tendo sido acusado de ter posto ainda mais em risco a integridade física do internacional dinamarquês. «Atuei como atuo há dez anos. Muitas vezes são mazelas secundárias que não têm muita influência. Mas desta vez tinha uma lesão e esperemos que possa recuperar o mais rapidamente possível. Vai demorar algumas semanas até que volte a estar com o grupo», referiu, dizendo ainda que não se arrepende do que fez e que estava em contacto com o médico do clube.