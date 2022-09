João Félix é o protagonista do mais recente vídeo do "influencer" Adri Contreras, que fez uma sessão de perguntas rápidas ao internacional português do Atlético Madrid.

O momento mais curioso é quando Félix é questionado sobre qual o melhor treinador do mundo, e não evita um sorriso.

Já quando foi questionado sobre o melhor extremo, o jogador para o qual mais olhava antigamente, ou qual o jogador mais subvalorizado, Félix foi mais imediato nas respostas, ao escolher três brasileiros: Neymar, Kaká e Matheus Cunha, respetivamente.

Veja o vídeo: