João Félix voltou a ser a grande figura do Atlético de Madrid que goleou o Cádiz por 4-0, num jogo referente à 9.ª jornada da Liga espanhola. O internacional português fez dois golos e uma assistência no triunfo colchonero frente à equipa recém-promovida.



Ora, o primeiro golo do avançado luso chegou logo aos oito minutos. Após um erro do guarda-redes Ledesma, Llorente cruzou para a área e Félix cabeceou para a equipa deserta. Com o Cádiz praticamente remetido ao seu meio-campo, o Atleti assinou o 2-0 por Llorente: erro desta feita de Álex que permitiu o desarme do espanhol que atirou para o segundo da noite com Ledesma a ficar mal na fotografia.



O «show» de Félix prosseguiu na segunda metade. Aos 51 minutos, o internacional português recebeu e devolveu a Suárez que assinou o terceiro da noite para a formação de «El Cholo». Foi a redenção do avançado «charrua» que já tinha desperdiçado uma excelente assistência do ex-Benfica na primeira parte.



Tudo fácil e simples para o Atlético que confirmou o quinto triunfo na Liga espanhola novamente com um golo do internacional luso. Correa fugiu à dupla de centrais do Cádiz e sem olhar colocou a bola em Félix que fuzilou Ledesma.



O jogador de 20 anos bisou pela segunda jornada consecutiva e chegou aos cinco golos na Liga espanhola. Félix partilha a liderança da lista de melhores marcadores juntamente com Suárez e Oyarzabal (Real Sociedad).



Feitas as contas, o Atlético de Madrid igualou à condição a Real Sociedad no comando da prova, ambas as equipas têm 17 pontos. Por sua vez, o Cádiz é sexto com 14 pontos.



Veja os golos nos vídeos associados ao artigo.