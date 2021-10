João Félix explicou as diferenças entre Diego Simeone, o seu treinador no Atlético Madrid, e Fernando Santos, o selecionador de Portugal, destacando a «paixão» do efusivo argentino, numa entrevista ao podcast «Qué Golazo» do canal televisivo CBS, dirigida pelo jornalista Luis Miguel Echegaray em inglês.

«É bom trabalhar com Simeone, aprendemos muitas coisas com ele. Como todos podem ver, a paixão que ele impõe no jogo é espetacular e única», começou por dizer o internacional português.

Uma «paixão» bem diferente do que Félix encontra na seleção portuguesa, sob o comando de Fernando Santos. «A paixão é diferente. O Cholo está sempre no jogo, sempre a falar, sempre a correr. É muito diferente», destacou.

O jovem avançado também comentou o facto de jogar ao lado de grandes nomes do futebol mundial, como Luis Suárez e Antoine Griezmann. «Tenho aprendido muito. Este é o segundo ano que jogo com o Luis [Suárez], com Antoine [Griezmann] é o primeiro. Têm muita qualidade, muita experiência e isso é bom para mim, como jovem jugador, para aprender», destacou.

Mas a grande referência de Félix no futebol já não joga. «É Kaká. Cresci a vê-lo jogar, foi o meu primeiro ídolo no futebol. Gostava muito da forma como ele jogava, por isso é uma referência para mim», revelou.

João Félix abordou ainda o próximo jogo do Atlético Madrid, em Anfield, frente ao Liverpool. «Esperamos uma equipa forte, como todos sabemos, é uma grande equipa, especialmente no ataque, mas estamos preparados para eles e vamos fazer o nosso jogo, com o objetivo de ganhar. Sabemos que o Salah, o Mané e o Jota são perigosos e na defesa também têm bons jogadores», referiu ainda em relação ao jogo do grupo do FC Porto na Champions.

Veja a entrevista na íntegra: