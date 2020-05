João Félix partilhou um vídeo neste domingo no qual mostra que além da qualidade que mostra nos relvados com a bola nos pés, também não se safa nada mal… no basquetebol.

Nas imagens vê-se o jogador do At. Madrid a jogar um jogo de 1x1, a passar o adversário e a finalizar a jogada com um afundanço.

Ainda que se perceba que a tabela não tem a altura habitual, a qualidade do movimento está lá.

Félix revelou ter-se inspirado em Trae Young, basquetebolista dos Atlanta Hawks, equipa da NBA. «Quando vez demasiados highlights do Trae Young».

