O Al Nassr perdeu por 3-2 na visita ao Al Ahli e os últimos minutos do jogo foram marcados por muita tensão entre jogadores das duas equipas. Pelo meio, João Félix até foi agredido.

Após uma entrada muito dura de Saleh Aboulshamat sobre Kingsley Coman, o internacional português foi tirar justificações junto do jogador do Al Ahli e deu-se a confusão no relvado. Entre vários jogadores, Ali Majrashi agrediu Félix com uma chapada na cara e foi expulso.