Se, no primeiro dia de pré-temporada no Atlético de Madrid, João Félix já tinha sido visto numa conversa tensa com o diretor desportivo dos colchoneros, um gesto desta terça-feira confirmou a insatisfação do internacional português.

Terminada a habitual «peladinha» da sessão, Félix mostrou-se desagradado, tirou o colete e atirou-o para o relvado, num momento captado pela imprensa que estava no local.

Também esta terça-feira, quando ficou de fora de um exercício tático de Diego Simeone, o avançado luso descalçou as chuteiras e fez alongamentos.

Após um empréstimo ao Chelsea na segunda metade da temporada passada, Félix está de regresso ao Atlético mas, segundo a imprensa espanhola, não entra nas opções do clube espanhol.