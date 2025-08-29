O futebolista português João Félix fez, na noite desta sexta-feira, o seu segundo hat-trick da carreira como sénior. Agora foi pelo Al Nassr, depois do primeiro pelo Benfica.

João Félix, em estreia na liga saudita esta noite, ao terceiro jogo pelo Al Nassr (os dois primeiros foram na Supertaça), fez três dos cinco golos da goleada ante o Al Taawoun, na primeira jornada do campeonato.

O primeiro golo foi aos sete minutos, num remate de pé esquerdo na área, assistido por Ângelo Gabriel. O segundo foi o 4-0, ao minuto 67, de pé direito em zona frontal, a passe de Sadio Mané. O hat-trick foi o 5-0 no marcador, ao minuto 87, num lance em que o golo foi apenas validado com recurso à tecnologia da linha de golo.

O primeiro golo de João Félix:

Em três jogos pelo Al Nassr, João Félix leva quatro golos.

O segundo golo de João Félix:

O primeiro hat-trick da carreira como sénior foi há cerca de seis anos e meio, pelo Benfica, na vitória por 4-2 ante o Eintracht Frankfurt, numa noite épica na Luz, a 11 de abril de 2019, a contar para a primeira mão dos quartos de final da Liga Europa 2018/19. Félix marcou aos 21 (g.p), 43 e 54 minutos e o outro golo foi de Rúben Dias (50m). Luka Jovic (40m) e o português Gonçalo Paciência (72m) marcaram para o Eintracht, que na segunda mão ganharia em casa por 2-0, apurando-se para as meias-finais (nessa época, ainda contavam os golos marcados fora).

O terceiro golo de João Félix: