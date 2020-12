Em Espanha, o dia 28 de dezembro é especial. É uma espécie de ‘dia das mentiras’, com partidas às quais ninguém escapa.

É o ‘Dia de los santos inocentes’ e, este ano, João Félix também foi vítima, com a entrevista mais estranha da vida do jogador português do At. Madrid.

Gravada de forma antecipada para ser apresentada numa gala solidária, Félix teve pela frente um entrevistador interrompido por um entregador de pizza fã do português, pela esposa… e pela amante.

A salvar o português surgiu, o fim, Koke, o capitão dos colchoneros, com um ramo de flores e a explicação de que tudo não passara de uma brincadeira.

Veja toda a entrevista no vídeo abaixo: