Kyle Walker esclareceu o episódio com João Félix, na derrota do Milan em Nápoles (2-1), a 31 de março. O internacional inglês garantiu que não disse ao português que «não era o Messi», apesar do vídeo dos dois jogadores no túnel que circulou de imediato nas redes sociais.

«Não fui eu quem disse ao João: "Tu não é o Messi, passa a bola". Eu disse: "Vamos garantir que temos um processo". Ele concordou comigo e disse que precisávamos de mais passes e um pouco mais de controlo», começou por dizer o lateral-direito no podcast que tem na BBC.

«Eu não disse isso só ao João. Não sabia que tinha uma câmara ali, mas, ainda assim, não mudaria nada do que eu disse. O comentário que eu fiz foi que ninguém é o Messi. Isso acontece em todas as equipas do mundo, exceto com certos rapazes que conseguem virar o jogo quando querem. Dou-lhes os parabéns - Kylian Mbappé, Vinicius Júnior, Mo Salah e Ousmane Dembélé, que está a todo o gás desde o início do ano. Fora isso, é um jogo de equipa», acrescentou.

Walker alongou-se sobre o incidente e, pelo meio, deixou elogios a Rafael Leão.

«O que eu estava a dizer ao João é que o Leão é fantástico. Um daqueles jogadores a quem dás a bola e ele consegue passar por três, quatro, cinco jogadores e colocá-la no ângulo», observou.

«No [Manchester] City, a maior parte do nosso sucesso nos últimos anos veio de um processo. Tudo era um processo de descobrir onde estavas em campo. Isso acontecia com os passes. Se tens um jogador como o Messi, ele consegue enfrentar quatro adversários e colocar a bola no fundo da rede. Isso torna o jogo muito mais fácil. Mas contra adversários de bom nível como o Nápoles, acho que é preciso um processo de troca de bola e desgaste. Aí aparecem os espaços. Essa foi a conversa com o João», completou.

Apesar do bom desempenho na Taça de Itália e da conquista da Supertaça, o Milan está no nono lugar do campeonato italiano. Walker reconhece que os resultados estão aquém do esperado e obrigaram a várias conversas com Sérgio Conceição.

«Houve jogos esta época em que sabemos que baixámos os padrões. Temos tido reuniões com o treinador sobre o que precisamos de fazer melhor. Chamamos-lhe “mister”. Ele é muito apaixonado», concluiu.