O futebolista português João Mário mostrou-se «muito feliz» por contribuir para o título de campeão do AEK Atenas na liga grega alcançado no domingo, depois de ter feito o golo que valeu a vitória e o troféu.

«É sempre difícil ser campeão, seja onde for, vou sempre lembrar isto porque acho que é um dos momentos ou o momento pessoal mais especial da minha carreira, marcar um golo que dá um título a um grande e importante clube como tantos adeptos é algo que não vou esquecer e, com a minha família aqui, é incrível», afirmou o internacional português, em declarações aos jornalistas, na zona mista.

«É incrível. Penso que merecemos ganhar a liga, fomos a melhor equipa, mostrámos em campo e estou muito feliz por contribuir com um por cento deste título. Este grupo de homens foi incrível durante toda a época, encontrei uma família no AEK e estou feliz por eles e por mim. Mas especialmente porque encontrei uma família unida», destacou.

«Foi difícil alcançar este título, respeitámos os adversários, este grupo trabalhou muito e penso que conseguir a dois jogos do fim da liga, diz da valia deste grupo», referiu.

O AEK venceu o Panathinaikos por 2-1 na quarta jornada da fase de campeão, com João Mário a fazer o golo da vitória aos 90+3m. Soma 70 pontos, mais oito do que PAOK e Olympiakos e mais 19 do que o Panathinaikos.