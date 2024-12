No seguimento de notícias publicadas pela imprensa turca - difundidas noutros órgãos de comunicação social - que davam conta de que João Mário estaria descontente no Besiktas e teria pedido para deixar o clube de Istambul no inverno.

"Estou completamente empenhado no Beşiktaş e concentrado em ajudar a equipa a alcançar os seus objetivos. As notícias que afirmam que eu teria pedido para sair são totalmente falsas e surpreenderam-me completamente. Quero reafirmar a minha dedicação ao clube e aos adeptos do Beşiktaş. Qualquer especulação sobre uma possível saída não tem qualquer fundamento e apenas serve para desestabilizar», referiu João Mário, citado pela assessoria de imprensa pessoal.

João Mário, recorde-se, já jogou por duas equipa nesta temporada (Benfica e Besiktas) e, por isso, não podia, mesmo que quisesse, jogar por outro clube até ao verão.

O médio de 31 anos deixou o Benfica já perto do fecho do mercado. O acordo entre os clubes contemplava a aquisição do passe de João Mário após o primeiro jogo pelo Besiktas, o que aconteceu.