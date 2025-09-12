João Mário é reforço do AEK de Atenas por empréstimo do Besiktas, até ao final da temporada.

O acordo foi oficializado esta sexta-feira pelos dois clubes e, sabe o Maisfutebol, não contempla opção de compra.

O salário do médio de 32 anos vai ser dividido entre turcos e gregos.

João Mário cumpria a segunda temporada no Besiktas e já levava três golos e uma assistência em oito jogos disputados em 2024/25.

O antigo internacional português deixou o Benfica no verão de 2024. Com formação no Sporting, também já representou Vitória de Setúbal, Inter de Milão, West Ham e Lokomotiv.

O AEK, diga-se, é terceiro classificado do campeonato grego, com seis pontos, fruto de duas vitórias noutras tantas jornadas.