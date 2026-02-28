Em resposta à operação militar promovida por Israel e Estados Unidos da América no Irão, com explosões sentidas na capital Teerão, o regime liderado pelo Aiatola Khamenei lançou mísseis para bases norte-americanas localizadas no Barém e nos Emirados Árabes Unidos.

Nos EAU residem cerca de seis mil portugueses, um deles o treinador do futebol João Mota. O técnico do Al Ittihad Sports Club, da principal divisão do país, relatou a situação em entrevista à CNN Portugal.

«Fui confrontado com a mensagem de um amigo meu no Qatar a dizer que houve um míssil que caiu em Abu Dhabi (EAU). Fiquei preocupado quando abri as notícias. Sabemos que há um morto e que caiu mais um míssil no Dubai. Pessoas que estavam dentro do Burj Khalifa estão a ser evacuadas. Não costumo preocupar-me com estas coisas, mas desta vez estou preocupado. Tenho aqui a minha esposa, vamos ver o que vai acontecer», começou por dizer.

«O espaço aéreo está fechado. Sair não é viável, tal como está no Qatar e no Barém. Estamos nas mãos de Deus. Vamos esperar para ver. Tenho um jogo hoje. Se houver possibilidade de ir-me embora, vou», lamentou João Mota.

Mota, de 59 anos, tem feito uma carreira de treinador em clubes do Médio Oriente, África e Brasil.