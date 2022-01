Com meia dúzia de portugueses a titular, o Wolves bateu o Manchester United em Old Trafford (1-0), graças a um golo solitário de João Moutinho.

A equipa orientada por Bruno Lage entrou a querer mandar no jogo e foi sempre superior ao longo de toda a partida, perante os red devils capitaneados por Cristiano Ronaldo e com Bruno Fernandes no banco.

Aos 12 minutos, na «ressaca» de um pontapé de canto, Rúben Neves surgiu à entrada da área a disparar com um remate em ‘volley’ só travado pela excelente intervenção de David de Gea.

A melhor oportunidade do Man. United só surgiu já com Bruno Fernandes dentro do relvado. Nemanja Matic trabalhou no corredor esquerdo, centrou rasteiro e o médio português desviou a bola que esbarrou na trave da baliza de José Sá (68m).

Logo a seguir, Bruno Fernandes bateu um livre e Ronaldo cabeceou para o fundo das redes, mas o lance foi invalidado por fora de jogo do avançado português.

Também de livre, o Wolves continuava a incomodar e mostrava-se mais perigoso. Romain Saiss, de pé esquerdo, rematou à barra de De Gea (75m).

Aos 82 minutos, chegou o golo da vitória. Rúben Neves deixou a bola para Adama Traoré com um passe de trivela e o espanhol cruzou para a grande área, onde Phil Jones surgiu a aliviar a bola que sobrou para os pés de João Moutinho. O médio português, à entrada da área, disparou rasteiro para inaugurar o marcador e deixou de Gea «pregado» ao relvado.

Nos instantes finais, o Man. United foi em busca do golo do empate e esteve próximo de o conseguir no último lance do encontro, por Bruno Fernandes, que obrigou José Sá a esticar-se para defender um pontapé livre.

Com este empate, o Wolves aproxima-se do Manchester United na tabela. Os «lobos» ocupam a oitava posição da Premier League, enquanto os red devils estão um lugar acima, com mais três pontos.