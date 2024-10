João Neves foi o porta-voz da seleção portuguesa esta terça-feira, no primeiro momento de perguntas e respostas nesta concentração da Seleção Nacional portuguesa. O internacional luso foi, desde logo, questionado sobre a rápida adaptação no Paris Saint-Germain e confrontado com a forma como lida com a atenção que recai sobre si.

«Às vezes é difícil evitar certas leituras dos jornalistas. Tento passar despercebido nas redes sociais e não ver nem o bem nem o mal. Tento desinteressar-me dessas coisas. Chego a Paris da mesma maneira que cheguei à equipa principal do Benfica, com a mesma postura, e vou continuar assim no resto da minha carreira», começou por dizer o médio do PSG.

«Dou o melhor de mim. Se as estatísticas são a valorizar-me... vou continuar a dar o melhor de mim para estar mais próxima da excelência», garantiu o algarvio, em conferência de imprensa.

Portugal joga com a Polónia no dia 12 de outubro, sábado, pelas 19h45, e contra a Escócia no dia 15 de outubro, também no mesmo horário. Ambos os desafios são fora de casa.