O Observatório do Futebol (CIES) coloca João Neves como o jogador mais valioso do plantel do Paris Saint-Germain.

Segundo o mais recente levantamento dos valores de mercado dos jogadores parisienses, o médio português já vale 102,3 milhões de euros. No total, o valor do plantel do PSG ultrapassa os mil milhões.

Neves deixou o Benfica e chegou ao Parque dos Príncipes no último verão, por 60 milhões de euros mais objetivos. Esta temporada, leva quatro golos e nove assistências em 38 jogos.

Atrás do internacional português, surge Warren Zaïre-Emery, com um valor estimado que também ultrapassa os cem milhões.

A fechar o top-cinco dos mais valiosos do plantel do PSG está Vitinha, que tem um valor de mercado de 77,5 milhões de euros, nos cálculos do CIES.