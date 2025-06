João Neves, médio do Paris Saint-Germain, marcou dois golos na vitória sobre o Inter Miami neste domingo, no triunfo por 4-0 sobre a equipa de Lionel Messi. Depois do duelo dos oitavos de final do Mundial de Clubes, Neves falou à DAZN.

«Fizemos um jogo muito bom, mesmo a ganhar 4-0 não parámos. Foi um dia positivo para nos», começou por dizer.

«É a primeira vez que biso, por isso estou muito contente. Mas mais pela vitória», garantiu ainda Neves.

«Teremos a mesma confiança no próximo jogo porque, como disse ontem, jogamos sempre o nosso jogo não interessa contra quem. Estamos confiantes, cansados mas vamos recuperar bem», finalizou.

João Neves, formado no Benfica, foi eleito homem do jogo. Soma assim sete golos e nove assistências nesta temporada, a de estreia pelo PSG.