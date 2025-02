Os futebolistas portugueses João Neves e Dário Essugo estão entre os dez médios a nível mundial com menos de 23 anos com melhor desempenho a nível defensivo, indica o mais recente estudo semanal do Observatório do Futebol (CIES), lançado esta quarta-feira.

Num estudo que analisou as prestações de futebolistas em 46 ligas a nível mundial, elencando um top-100 de jogadores para o seu «índice defensivo terrestre», João Neves, do Paris Saint-Germain, surge no 6.º lugar, com índice de 82.2 em 100.

Dário Essugo, do Las Palmas, é 10.º, com um índice de 79.8. O médio cedido pelo Sporting destaca-se mesmo por ser o único no top-10 que ainda não completou 20 anos.

A lista é liderada por Rocco Reitz, do Borussia Monchengladbach (86.9), com o pódio a ficar completo com Marc Casadó (Barcelona, 84.9) e Ibrahima Sory Bangoura, do Genk (83.5).

Tiknaz (Rio Ave) em destaque na Liga

No resto da lista, há ainda sete jogadores que atuam em Portugal, entre Liga e II Liga. Demir Tiknaz, do Rio Ave, é o jovem médio sub-23 a surgir como o primeiro na Liga portuguesa, estando no 13.º lugar no estudo do CIES.

13.º: Demir Tiknaz (Rio Ave), 79.3

28.º: Djibril Soumaré (Nacional), 72.6

62.º: Dje Davilla (U. Leiria), 67.8

69.º: Roan Wilson (GD Chaves), 66.8

70.º: Jean-Baptiste Gorby (Sp. Braga), 66.6

76.º: Manuel Keliano (Estrela), 65.9

77.º: André Oliveira (FC Porto B), 65.9

O estudo contempla, no entanto, apenas médios que, no mínimo, tenham feito 450 minutos nas respetivas ligas esta época, até às jornadas disputadas até 12 de fevereiro.

O «índice defensivo terrestre» foi calculado, segundo o CIES, «somando os duelos defensivos ganhos pelos jogadores abaixo da altura do cotovelo, interceções de passe e antecipações em bolas soltas (sem posse clara), em relação aos valores médios medidos ao nível da equipa e da posição», sendo o «valor obtido ajustado à taxa de sucesso dos duelos realizados no solo e o nível desportivo dos jogos realizados».