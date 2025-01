João Neves, jovem promessa do futebol português, relembrou, em entrevista para a revista francesa «Onze Mondial», os momentos mais marcantes da carreira, desde a estreia pela equipa principal do Benfica à chegada ao Paris Saint-Germain (PSG).

João Neves explicou que a transição para a equipa principal do Benfica aconteceu a meio da época 2022/23, durante o Campeonato do Mundo no final de 2022. «O Benfica tinha muitos jogadores ausentes do plantel, pelo que o treinador precisava de alguns jogadores para treinar. Na altura, eu estava na equipa B e o treinador disse-me: ‘Ouve, João, amanhã vais treinar com a equipa principal’», recordou.

Apesar do nervosismo inicial, o ex-médio do Benfica afirmou que sentiu o apoio dos colegas. «Os jogadores que lá estavam ajudaram-me muito. Eu estava muito nervoso, claro, mas senti que eles gostavam de mim, por isso relaxei e fiz o meu trabalho, que foi bom... (...) Lembro-me que o meu primeiro jogo como titular foi contra o Estoril em casa. Estava super nervoso», confessa.

Sobre a surpreendente mudança para o PSG no último mercado de verão, o jovem médio confessou que não esperava deixar o Benfica tão cedo: «na altura, não estava à espera de sair do clube, mas sabia das necessidades do Benfica e sabia que poderia ser uma opção sair, e tendo em conta a proposta do PSG, a forma como me falaram do clube, o que me disseram, o que é este clube, a essência do clube, acho que vejo muito do PSG em mim. É um clube que quer apostar nos jovens, quer apostar no futebol, no futebol bonito (…) Penso que a ideologia deste clube é perfeita para mim», revelou.

Aos 20 anos, o jovem jogador assumiu que ainda não percebia a importância do dinheiro. «Por vezes, os meus amigos dizem que valho 60 milhões e eu pergunto-me como é que isso é possível? É um pouco difícil de digerir, mas não estou preocupado com isso, porque, como já disse, e sempre disse e sempre direi, se der o meu melhor, posso valer mais, posso valer menos. No futebol, toda a gente sabe que o que é verdade hoje é mentira amanhã», afirmou.

Já em Paris, o internacional português destacou o trabalho do treinador Luis Enrique, deixando vários elogios ao técnico espanhol: «Gosto muito da forma como ele trabalha. Acho que é um treinador fantástico. É sincero e ajuda-nos. Não se limita a dizer as coisas certas, também diz as coisas erradas. Dá-nos conselhos e ajuda-nos a melhorar (…) é um treinador que se preocupa muito com os seus atletas e com a sua equipa. E acho que tudo o que ele faz é para o bem-estar da equipa. Gosto da forma como ele trabalha e estou muito feliz por estar a trabalhar aqui com ele».

João Neves aponta ainda as diferenças da Liga francesa face ao futebol português: «O nível aqui é mais elevado do que em Portugal, as equipas do meio da tabela e do fundo são mais homogéneas, mais competitivas e mais fortes, mais animadas, mais rápidas, mais agressivas. Os estádios aqui são muito melhores. Em Portugal, embora os estádios sejam decentes, as bancadas estão muito próximas umas das outras, o relvado não está em boas condições e os balneários não são tão limpos. Aqui em França, todas as equipas são capazes de jogar bom futebol e isso também nos dá a possibilidade de jogar o nosso melhor futebol fora de casa», comparou.