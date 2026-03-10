Made In
João Neves volta aos treinos na véspera do jogo europeu com o Chelsea
Médio não joga há duas semanas devido a uma lesão num tornozelo
A contas com uma lesão no tornozelo esquerdo, que o afastou praticamente duas semanas da competição, João Neves regressou aos treinos pelo PSG nesta terça-feira.
O médio dos parisienses está assim apto para a visita a casa do Chelsea, em jogo a contar para a 1.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.
PSG e Chelsea voltam a defrontar-se nesta quarta-feira meses após o embate na final do Mundial de Clubes, quando os londrinos se impuseram por expressivos 3-0.
A equipa de Luis Enrique é a campeão em título da Champions, tendo quase todo o plantel apto para o jogo em Inglaterra, à exceção de Fabián Ruiz e de Quentin Ndjantou.
