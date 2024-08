Depois do bis de assistências no primeiro jogo com a camisola do Paris Saint-Germain, João Neves mereceu a titularidade na goleada ao Montpellier (6-0) e voltou a somar dois passes certeiros.

Após a partida, Luis Enrique considerou que o médio português já está identificado com a ideia de jogo dos parisienses.

«Num jogo e meio já é possível ver o perfil dos novos jogadores. Adapta-se perfeitamente à nossa filosofia, à nossa ideia de versatilidade com um nível ofensivo e defensivo muito elevado», salientou o treinador espanhol.

«Em dois jogos já dá para perceber que ele é um jogador que vai acrescentar coisas à equipa, como Pacho e Désiré Doué», afirmou ainda.

O técnico do PSG também elogiou o jogo que a equipa realizou na segunda jornada do campeonato. «Não vimos uma estrela, mas sim 16 estrelas a defender e a atacar. É perfeição e é isso que procuramos. Esta é provavelmente a única equipa com a qual posso jogar com sete jogadores que sabem atacar, mas que também sabem fazer esforço defensivo.»