João Neves voltou a ser titular no Paris Saint-Germain e, após a vitória sobre o Rennes (3-1), mereceu novamente muitos elogios de Luis Enrique. O técnico dos parisienses foi questionado sobre até onde poderia evoluir o português e destacou as suas ações em campo.

«Ainda não sabemos. Ele tem apenas 21 anos. Atualmente ele está curtindo o futebol ao mais alto nível. Com muita qualidade na condução do jogo, na marcação, na recuperação das bolas. Ele foi excelente hoje. É um prazer ter jogadores deste nível e com esta mentalidade», disse o treinador espanhol.

Já Bradley Barcola, que foi a figura do jogo, ao anotar dois golos, também elogiou a prestação do ex-Benfica.

«Francamente, ele está em todo o lado, no ataque e na defesa. Ele consegue encontrar-nos com bons passes. Recuperou muitas bolas, como sempre, e estou feliz por isso. Espero que ele continue assim», afirmou o extremo francês na flash interview.

Neves, diga-se, soma cinco assistências em sete jogos com a camisola do PSG.