Florentino Luís e João Palhinha já mostravam credenciais no desarme quando atuavam em Portugal e mantêm-se em alta na Liga inglesa no que toca a roubar a bola aos adversários.

Os médios portugueses são os dois jogadores com maior número de desarmes por jogo no campeonato inglês. Palhinha até ultrapassa ligeiramente Tino: o ex-Sporting tem uma média de 4.45 desarmes por partida, enquanto o ex-Benfica leva 4.38.

Alargando esta estatística do SofaScore à escala dos cinco principais campeonatos do futebol europeu, Palhinha continua a ser o rei dos desarmes. O médio do Tottenham bate, por pouco, Santiago Mouriño, do Villarreal. Já o jogador do Burnley, completa o pódio.

De regresso ao futebol inglês, após a passagem pelo Bayern Munique, Palhinha leva quatro golos e uma assistência pelo Tottenham. Já Florentino, que no verão passado trocou o Benfica pelo Burnley, tem uma assistência em oito partidas.