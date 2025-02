João Palhinha recuperou de uma infeção e já treinou com a equipa do Bayern Munique esta sexta-feira, informaram os bávaros.

O médio português integrou a sessão desta manhã, que serviu para preparar o jogo de sábado, em casa do Bayer Leverkusen (17h30), um duelo entre líder e segundo classificado da liga alemã.

Palhinha tem 15 jogos esta época pelo Bayern. Ficou de fora dos relvados por lesão no final do ano passado e, recentemente, esteve a contas com uma infeção que o retirou dos últimos encontros.

Alphonso Davies, a recuperar de uma rotura muscular na parte posterior da coxa esquerda, também já treinou, mas de forma condicionada.