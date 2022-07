João Palhinha estreou-se a marcar com a camisola do Fulham no jogo de preparação contra o Estoril.



O internacional português aproveitou um bom trabalho de Mitrovic para rematar de primeira e de forma colocada para o fundo da baliza dos canarinhos (24m). Enfim, um belo golo do ex-Sporting pela formação inglesa.



O Fulham defronta, este domingo, o Estoril no jogo que serve de apresentação da equipa de Veríssimo aos sócios e adeptos. O jogo ainda decorre.



Veja o golo de Palhinha: