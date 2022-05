João Pedro Sousa apresentou uma queixa na FIFA contra os sauditas do Al Raed, depois de o clube ter suspendido o técnico e avançado para a rescisão do contrato por justa causa.

A assessoria de imprensa de João Pedro Sousa, refere que o Al Raed «tentou chegar a acordo com o treinador, pagando parte do que lhe é devido da totalidade do contrato», depois de, num primeiro momento, ter suspendido o técnico «do seu trabalho legítimo» por este ter criticado alguns dos jogadores durante uma conferência de imprensa.

«João Pedro Sousa obviamente recusou tal proposta, por ser totalmente dono da razão legal e moral. Posto isto, o Al Raed decidiu avançar com rescisão por justa causa. O treinador português, tendo pleno conhecimento de que não há nenhuma base legal para esta decisão, decidiu recorrer para a FIFA a fim de ver ser-lhe reconhecido aquilo que lhe é devido, a totalidade do contrato», pode ler-se na nota.

O episódio em causa remonta à semana passada. Depois da derrota diante do Al Nassr (3-0), o técnico luso acusou vários jogadores de não respeitarem o símbolo do clube que ocupa a antepenúltima posição da Liga saudita, em zona de despromoção, a duas jornadas do final.

«Se o Al Raed quer crescer e evoluir, não pode ter jogadores que faltam ao treino e nada acontece, não pode ter jogadores que não têm as mínimas condições de treinar da forma como chegam ao treino, não pode ter jogadores com contratos de três anos e que não se importam de ir jogar para a segunda divisão. Este clube merece respeito», afirmou na altura.

João Pedro Sousa deixou o Boavista em novembro do ano passado e assumiu o comando do Al Raed já em janeiro de 2022.