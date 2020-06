O futebolista português João Pereira marcou, este domingo, ao serviço do SonderjyskE, na receção ao Silkeborg, em jogo da 26.ª jornada da primeira liga dinamarquesa.

Aos 15 minutos, o jogador de 30 anos, que fez grande parte da formação no Benfica, além de ter passado pelas camadas jovens do Cartaxo, abriu o marcador do duelo que ainda decorre. A bola entrou na baliza após um remate potente de pé esquerdo, de fora da área.

João Pereira está na Dinamarca desde 2012, após ter representado, como sénior, o Fátima, o Beira-Mar e o Trofense. Ainda passou pelos moldavos do Sheriff. Depois, na Dinamarca, já esteve no Nordsjaelland, Vejle e Odense.