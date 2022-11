O guarda-redes João Virgínia (Cambuur, Países Baixos) e os extremos Jota (Celtic, Escócia) e João Amaral (Lech Poznan, Polónia) figuram no pódio dos melhores portugueses a atuar no estrangeiro, pelos jogos do último fim-de-semana nos respetivos campeonatos, de acordo com as notas da SofaScore, parceira do Maisfutebol.

Virgínia foi titular na derrota do Cambuur ante o NEC (0-1), mas foi destaque a nível individual, num jogo em que fez dez defesas.

Já Jota foi titular no triunfo do Celtic ante o Dundee, por 4-2: foi titular, jogou 75 minutos e fez a assistência para o 1-0.

Na Polónia, João Amaral foi titular e fez 90 minutos na vitória por 3-2 do Lech ante o Korona Kielce, tendo marcado um dos golos da equipa.