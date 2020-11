Os portugueses Bruno Fernandes, Diogo Jota e Rúben Dias integram a lista de dez jogadores que mais valorizaram no decorrer do mês de novembro, de acordo com o Observatório do Futebol (CIES).

Numa lista encabeçada pelo norueguês Erling Haaland, que registou uma valorização de 35,3 milhões de euros, Bruno Fernandes surge na terceira posição, com um aumento de 19,9 milhões de euros (para €140,2M), atrás de Giovanni Reyna, colega de Haaland no Borussia Dortmund, que valorizou 34,4 milhões de euros para €46,1M.

Diogo Jota surge logo a seguir, na quarta posição, e obteve uma valorização de 16,5 milhões de euros, estando avaliado em 84 milhões de euros.

Rúben Dias (8.º) completa o lote de portugueses no top-10. Com um aumento no valor de mercado de 14,8 milhões de euros, o defesa do Man. City está agora avaliado em €95,5M.

Neste ranking, destaque ainda para outros dois portugueses: Pedro Neto (12.º), agora avaliado em 47,9 milhões de euros, registou uma valorização de 13,6 milhões em novembro. Já João Félix (14.º) vale mais €11,5M, num total de 116.

Confira o top-10 na GALERIA ASSOCIADA ao artigo.