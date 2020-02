Com o português Zeca no onze titular, o Copenhaga empatou em casa frente aos escoceses do Celtic (1-1).

O Celtic chegou à vantagem aos 14m, com um golo de Odsonne Edouard, mas a equipa de Zeca, que se naturalizou grego, empatou aos 52m, por Dame N’Doye, jogador senegalês que passou pela Académica.

Os dinamarqueses podiam mesmo ter vencido o jogo, mas Jens Stage desperdiçou um penálti aos 79m.