Depois do treinador do Celtic, agora foi a vez de John Hartson, histórico do clube, pedir a contratação em definitivo de Jota. O avançado cedido pelo Benfica está a aproveitar de sobremaneira o empréstimo aos católicos e leva seis golos e seis assistências em 14 partidas.



«Há a opção para garantir o Jota de forma permanente, mas ele e o seu agente é que vão decidir se será ou não o Celtic. Não queremos que o Jota tenha 20 golos em fevereiro e apareça o Bayern Munique e diga ao seu empresário: 'Damos-te 10 milhões se nos garantires o jogador'. Pode acontecer. O que quero dizer é: fechem o negócio. O Bayern ou o PSG podem dizer: 'Queremos este miúdo, de 22 anos, que está a brilhar no Celtic e que é explosivo'», explicou o ex-avançado, em declarações ao «The Scottish Sun».



O internacional sub-21 português já conquistou Hartson que pediu publicamente ao Celtic para fechar o negócio com o Benfica rapidamente.



«São os empresários que gerem o futebol. Falam com os clubes e presidentes. Todos os treinadores têm os seus agentes e é desta forma que eles conseguem fazer os negócios. Recomendo ao Celtic que faça o negócio o mais rápido possível, porque Jota é um jogador muito especial», acrescentou.



Jota, de 22 anos, está contratualmente ligado às águias até 2024. Aquando do empréstimo, o Celtic ficou com uma opção de compra de sete milhões de euros.