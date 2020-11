Jonas e João Félix coincidiram em 2018/19 na equipa principal do Benfica. Enquanto o brasileiro realizava o último ano da carreira, o jovem jogador dava os primeiros passos na formação principal das águias.



Ora, o antigo futebolistas não poupou elogios ao internacional português. «Tentei ser um pai para João Félix no Benfica. Desde o princípio que se destacava. Vou levá-lo para sempre no coração. Portugal ficou demasiado pequeno para ele, sempre teve muito talento. No Benfica também teve o período de adaptação e teve de estar parado. Tenho a certeza de que vai triunfar no Atlético de Madrid», referiu, em entrevista à Marca.



Aos 19 anos, Félix explodiu nos encarnados após a chegada de Bruno Lage e saltou para o emblema colchonero por cerca de 126 milhões de euros.