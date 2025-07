Jorge Jesus é o novo treinador do Al Nassr, tal como o Maisfutebol tinha adiantado. O técnico português foi anunciado na tarde desta segunda-feira.

Jesus assina um contrato válido por uma temporada, revela o clube através das plataformas oficiais.

É a nova aventura do técnico português depois de duas passagens no Al Hilal, rival do clube. Na última, acabou despedido em maio.

Assim, Jorge Jesus vai trabalhar pela primeira vez com Cristiano Ronaldo, avançado que renovou até 2027 com o clube. O internacional luso Otávio também atua pelo clube.

O treinador viajou já nesta segunda-feira para a Arábia Saudita, a partir do aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

[em atualização]