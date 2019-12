Durante a apresentação como novo treinador do Vasco da Gama, Abel Braga pronunciou-se sobre o sucesso do Flamengo de Jorge Jesus, treinador português que o substituiu no comando técnico dos rubro-negros no verão.

O experiente técnico brasileiro puxou dos galões e disse que parte do que está a ser conquistado por Jesus se deve também a ele.

«Não gostaria de falar do que ficou para trás, porque se não tenho de falar que tenho 27 títulos. Fui campeão mundial e a aposta, contra o Barcelona, era nove contra um. O trabalho no rival está a ser muito bem feito, mas está a ser terminado o que eu comecei», disse Abel Braga, lembrando que há muito tempo que o Flamengo não passava a fase de grupos da Libertadores.

Veja a resposta de Abel Braga: