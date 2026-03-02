Arábia Saudita: Jorge Jesus considerado melhor treinador do mês
Treinador do Al Nassr recebe distinção após um mês de fevereiro 100 por cento vitorioso
O Al Nassr colocou pressão sobre o Al Hilal neste mês de fevereiro e alcançou o primeiro lugar da tabela. A equipa de Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo e João Félix teve um mês 100 por cento vitorioso.
Por incrível que pareça, o Al Nassr marcou 18 golos e sofreu apenas um em seis jogos, arrecadando a vitória sempre. Uma das equipas que bateu foi o Al Ittihad de Sérgio Conceição, por 2-0.
Devido a este registo quase imaculado do Al Nassr, o treinador português Jorge Jesus foi distinguido com o prémio de melhor técnico do mês na Liga.
O Al Nassr é agora líder com 61 pontos em 24 jogos, mais dois pontos do que o Al Ahli e três que o Al Hilal de Rúben Neves.
The #RoshnSaudiLeague Manager of the Month is Al Nassr's Jorge Jesus 🇵🇹🥳— Roshn Saudi League (@SPL_EN) March 2, 2026
Presented by @Roshnksa pic.twitter.com/GF4zMcL4bK