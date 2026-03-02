O Al Nassr colocou pressão sobre o Al Hilal neste mês de fevereiro e alcançou o primeiro lugar da tabela. A equipa de Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo e João Félix teve um mês 100 por cento vitorioso.

Por incrível que pareça, o Al Nassr marcou 18 golos e sofreu apenas um em seis jogos, arrecadando a vitória sempre. Uma das equipas que bateu foi o Al Ittihad de Sérgio Conceição, por 2-0.

Devido a este registo quase imaculado do Al Nassr, o treinador português Jorge Jesus foi distinguido com o prémio de melhor técnico do mês na Liga.

O Al Nassr é agora líder com 61 pontos em 24 jogos, mais dois pontos do que o Al Ahli e três que o Al Hilal de Rúben Neves.