O treino do Al Nassr teve uma visita especial. Um gato invadiu o relvado da equipa saudita e, confrontado com a situação, Jorge Jesus reagiu de forma hilariante.

«Bichinha, anda cá», disse o treinador português, para chamar o gato. Apesar dos mimos que deu ao animal, Jesus deixou bem claro que até prefere cães a gatos. E fê-o… em inglês.

«I don't like cats, I like dogs», brincou.

Ora veja:

