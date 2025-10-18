Made In
«Bichinha, anda cá»: o momento hilariante de Jesus… com um gato
Treinador do Al Nassr até se arriscou a falar inglês para deixar claro que prefere cães a gatos
O treino do Al Nassr teve uma visita especial. Um gato invadiu o relvado da equipa saudita e, confrontado com a situação, Jorge Jesus reagiu de forma hilariante.
«Bichinha, anda cá», disse o treinador português, para chamar o gato. Apesar dos mimos que deu ao animal, Jesus deixou bem claro que até prefere cães a gatos. E fê-o… em inglês.
«I don't like cats, I like dogs», brincou.
