Bruno Fernandes trabalhou com Jorge Jesus durante uma temporada no Sporting. O internacional português explicou o que falta ao técnico do Flamengo para chegar a um clube da Premier League.



«Jorge Jesus é um treinador diferente, mas na minha opinião ainda tem muito que correr para poder treinar em Inglaterra. O inglês dele é muito fraquinho e ele sabe disso. Quando trabalhámos juntos, ele precisava sempre de alguém para traduzir para quem não percebia e até ficava chateado quando com os jogadores que não falavam português. É um treinador especial e que tem algo de diferente daqueles com quem trabalhei», disse o médio, em entrevista à ESPN.



O jogador do Manchester United elogiou o Jesus, mas lembrou o papel que Marcel Keizer teve na sua carreira.



«Tive outros treinadores que me deram muito como o Marcel Keizer, por exemplo. Ele fez com que eu tivesse capacidade para estar mais perto do golo, para fazer mais golos e ser melhor. Mas obviamente que o Jesus foi muito importante na minha adaptação a Portugal. Nunca tinha jogado na Liga portuguesa. A nível de cultura futebolística, Jesus é muito culto e percebe muito de futebol», afirmou.



No ano de estreia na Liga portuguesa e sob orientação de Jesus, Bruno Fernandes participou em 56 jogos e anotou 16 golos, o seu melhor registo da carreira na altura.